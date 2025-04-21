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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донован Митчелл (30 очков) и Дариус Гарлэнд (27) помогли «Кливленду» выйти вперед в серии с «Майами»

Лидер «Кэвальерс» Донован Митчелл записал на свой счет 30 очков, попав 11 из 19 бросков с игры, 2 из 9 из-за дуги и 6 из 7 штрафных, а также 5 подборов, 4 передачи и 4 перехвата за 33 минуты на паркете.

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