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В России и 43 зарубежных странах проходит акция «Тотальный диктант»: «Праздник грамотности»

В России и 43 зарубежных странах проходит акция «Тотальный диктант»: «Праздник грамотности»

МОСКВА, 20 апреля, ФедералПресс. Акция «Тотальный диктант» проходит 20 апреля. Участие принимают жители 600 населенных пунктов в 77 регионах России и 81 города в 43 странах мира: Абхазии, Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Германии, Греции, Китае и других.

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