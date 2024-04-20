В России и 43 зарубежных странах проходит акция «Тотальный диктант»: «Праздник грамотности»

МОСКВА, 20 апреля, ФедералПресс. Акция «Тотальный диктант» проходит 20 апреля. Участие принимают жители 600 населенных пунктов в 77 регионах России и 81 города в 43 странах мира: Абхазии, Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Германии, Греции, Китае и других.