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Россия может получить от Туркмении в 2023 году 5 млрд кубометров газа

Россия может получить от Туркмении в 2023 году 5 млрд кубометров газа

Россия может получить от Туркмении в 2023 году 5 млрд кубометров газа Наталья МарковаТуркмения продолжит поставлять газ России в 2023 году по долгосрочному контракту с «Газпромом».

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