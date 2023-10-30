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Омбудсмен Волынец призвала выдавать детям-инвалидам электронные сертификаты на реабилитацию

Омбудсмен Волынец призвала выдавать детям-инвалидам электронные сертификаты на реабилитацию

Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, предложила разработать федеральный законопроект о выдаче детям-инвалидам электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию.

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