Омбудсмен Волынец призвала выдавать детям-инвалидам электронные сертификаты на реабилитацию

Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, предложила разработать федеральный законопроект о выдаче детям-инвалидам электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию.
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