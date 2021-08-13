Уши, лапы, хвост

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Он спас около 20 тысяч животных. Ортопед из Америки ставит протезы кошкам, верблюдам и даже слонам

Он спас около 20 тысяч животных. Ортопед из Америки ставит протезы кошкам, верблюдам и даже слонам

Этот добрый человек — ортопед из Америки Деррик Кампана. Ему удалось спасти и облегчить жизнь 20 тыс.

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Элеонора Коган
Я в восхищении!!!!
Элеонора Коган
Да такому Человеку надо памятник при жизни поставить!!!!Стольким животным помог!!!!
Evgenija Palette
Потрясающий человек! Всеобщее поклонение... Успехов вам, дорогой, в вашем необходимом деле... Мы из России. Be well in all times...

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