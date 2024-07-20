В Свердловской области ожидаются сильные ливни, град и грозы, сопровождаемые шквалистым ветром. По данным метеорологов, 19 и 20 июля 2024 года регион может быть поражен непогодой, а порывы ветра достигнут скорости до 25 метров в секунду.