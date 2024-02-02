Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • sss
    вот таким помогают за счет бюджета.... А своим - денег нет , но вы держитесь...."Врач", издевавша...
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С ума сойти от ужимок и прыжков европейских политиков

С ума сойти от ужимок и прыжков европейских политиков

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Слышен свисток чайника. Пора чаёвничать. Пряники не забываем.

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