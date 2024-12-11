Личную жизнь Анны Семенович охраняет другая женщина

Певиц и ведущая Анна Семенович в этом году начала отношения с бизнесменом Денисом Шреером. Избранник певицы долгое время жил и работал в Германии, а недавно вернулся в Россию, где и встретился со звездой.
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