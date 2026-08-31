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Юный музыкант из Югры покорил жюри музыкального фестиваля Эмира Кустурицы в Сербии

Юный музыкант из Югры покорил жюри музыкального фестиваля Эмира Кустурицы в Сербии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 августа, ФедералПресс. 12 молодых музыкантов из России стали участниками музыкального фестиваля «Кустендорф Классик», который ежегодно организует всемирно известный режиссер Эмир Кустурица в этнической сербской деревне Дрвенград недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной.

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