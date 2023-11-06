Анонсирована презентация Tekken 8 EVO Showcase, на которой будет раскрыт последний бо...

Анонсирована презентация Tekken 8 EVO Showcase, на которой будет раскрыт последний боец ростераОрганизаторы EVO в сотрудничестве с Bandai Namco анонсировали EVO Tekken 8 Showcase, мероприятие, запланированное на 04:00 МСК 13 ноября 2023 года, которое будет посвящено Tekken 8, включая объявление последнего бойца в составе файтинга.