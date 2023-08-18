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Соболенко о победе над Касаткиной: «Я просто надеялась, что дождь больше не пойдет и мы сможем закончить»

В третьем круге она выиграла 6:3, 6:3. Матч трижды прерывался из-за дождя. «Я просто надеялась, что дождь больше не пойдет и мы сможем закончить.

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