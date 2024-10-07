Работать в больницах некому: в Петербурге острая нехватка медиков

Не спасает ситуацию и рост зарплат на 13% за год. В городе на Неве наблюдается дефицит медиков. Как сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы «HeadHunter Северо-Запад», конкуренция за рабочие места среди врачей в Петербурге, как и в целом в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, фактически отсутствует.