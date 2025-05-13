Глеб Никитин встретился с генеральным консулом Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олегом Швецом

12 мая в Нижегородском кремле состоялась встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с генеральным консулом Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олегом Швецом.
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