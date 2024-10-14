ВТБ: Мошенники чаще используют схемы со звонком «из банка»

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов в интервью РБК рассказал, что с января по октябрь 2024 года основными схемами телефонного мошенничества стали звонки от лица сотрудников банков, операторов связи, государственных органов, а также предложения фиктивных заработков.