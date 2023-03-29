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Олигархам — лопаты в руки и рыть окопы. Вслед за «Газпромом»

Олигархам — лопаты в руки и рыть окопы. Вслед за «Газпромом»

Должно ли государство обязать ведущие частные компании страны финансировать строительство военных объектов? Аэродром Левашово под Петербургом, открывшийся в декабре после реконструкции, станет новым пунктом базирования российской морской авиации.

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