Промышленность под снос: новые удары ВС РФ по предприятиям на Украине

Вечером 11 сентября, в ночь и утром 12 сентября, ВС РФ осуществили очередную серию атак по целям на Украине.
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