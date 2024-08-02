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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деннис Шредер и Франц Вагнер набрали 52 очка на двоих в победном матче с Францией

Немецкая сборная заняла первое место в группе B с результатом 3-0. Франция осталась на втором (2-1). Лучшими в составе Германии стали разыгрывающий Деннис Шредер и форвард Франц Вагнер.

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