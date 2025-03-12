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Царьград

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«Северный ветер»: Киев отказывается признавать пленными сдавшихся в Судже солдат ВСУ

«Северный ветер»: Киев отказывается признавать пленными сдавшихся в Судже солдат ВСУ

Сдавшиеся в плен в Судже солдаты ВСУ не будут признаны военнопленными киевским режимом.Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что власти Киева пошли на очередной шаг против собственных военных.

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