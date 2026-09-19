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Белок SIRPα связали с распространением агрессивного рака груди в мозг

Белок SIRPα связали с распространением агрессивного рака груди в мозг

Исследователи Медицинской школы Университета Уэйк Форест определили белок, который помогает одной из самых агрессивных форм рака молочной железы — тройному негативному раку — распространяться в мозг и ускользать от иммунной защиты организма.

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