Чудовищная ошибка Мартинеса привела к автоголу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фулхэмом»

«Манчестер Юнайтед» пропустил курьезный гол в матче с «Фулхэмом» в 5-м туре английской Премьер-лиги.«Манчестер Юнайтед» пропустил курьезный гол в матче с «Фулхэмом» в 5-м туре английской Премьер-лиги.