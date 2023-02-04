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Артиллерия Южного военного округа успешно поразила цели на запорожском направлении

Артиллерия Южного военного округа успешно поразила цели на запорожском направлении

Артиллерия Южного военного округа Вооруженных сил России на запорожском направлении успешно подавляет и уничтожает опорные пункты и живую силу украинских войск.

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