В Дагестане школьников отправили учиться в строительные вагоны

Школьников из дагестанского села Советское отправили учиться в строительные вагоны. Как утверждает Baza, в основном здании образовательного учреждения опасно находится: там обваливается потолок и протекает крыша.
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