В Кургане полиция задержала горожан, незаконно убивших шесть косуль

Сотрудники полиции Кургана задержали двух горожан по подозрению в незаконной охоте. После сообщений об охоте в одном из дачных поселков, полицейские обнаружили охотников, не имевших разрешения и отстреливших шесть особей сибирской косули.
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