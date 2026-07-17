Щербинин: система ситуационной осведомленности повысила эффективность войск

Заместитель министра обороны России Денис Щербинин, выступая на заседании Коллегии МО РФ, доложил о том, что применение системы ситуационной осведомленности повысило эффективность ведения боевых действий.
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