Фото: Global Look Press Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередной рекорд, став единственным в истории мирового футбола полевым игроком, в активе которого 1200 матчей.
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