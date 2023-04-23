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Посол Черновол: эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий

Посол Черновол: эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий

Эвакуация из Хартума по воздуху не ведется, так как в международном аэропорту города ведутся бои. О ситуации в столице Судана РИА Новости рассказал посол РФ в африканской стране Андрей Черновол.

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