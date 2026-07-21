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В ВСУ наблюдается серьезный топливный кризис – военный эксперт Коновалов

В ВСУ наблюдается серьезный топливный кризис – военный эксперт Коновалов

Военный эксперт Иван Коновалов заявил, что удары Вооруженных сил России по украинским АЗС усугубляют топливный кризис для Вооруженных сил Украины, так как они используют топливо с заправок для своей техники.

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