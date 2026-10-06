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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Генеральская уборка» в Минобороны продолжается: Всех, кто «не мешал» ВСУ атаковать Курскую область

«Генеральская уборка» в Минобороны продолжается: Всех, кто «не мешал» ВСУ атаковать Курскую область

Число виновных в террористической атаке ВСУ на Курскую область и прорыве нашей границы 6 августа 2024 года продолжает расти.

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