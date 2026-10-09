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«Мой король Батраков»: фанаты «Галатасарая» в восторге от россиянина после второго ассиста в Турции

«Мой король Батраков»: фанаты «Галатасарая» в восторге от россиянина после второго ассиста в Турции

Вот это матч!Алексей Батраков отдал вторую голевую передачу за «Галатасарай» — вышел в стартовом составе в матче седьмого тура турецкой Суперлиги против «Касымпаши» (3:1) и отметился ассистом в конце первого тайма.

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