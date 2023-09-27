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Мировое обозрение

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«Попрыгунчики». Самая необычная и «мистическая» банда СССР

«Попрыгунчики». Самая необычная и «мистическая» банда СССР

Кадр фильма «Господа-товарищи», 2014 г. Во время работы над статьёй о парижских апашах я вспомнил, что и в послереволюционном Петрограде действовали очень необычные уголовники, вошедшие в историю как «попрыгунчики».

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