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Новости Липецка

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«Энергия» из Ельца судится с «Воткинским заводом» на 106 миллионов

«Энергия» из Ельца судится с «Воткинским заводом» на 106 миллионов

Долг образовался по договору поставки продукции, заключённому в марте 2025 года для выполнения госконтракта.

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