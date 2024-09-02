Экс-тренер «Ахмата» Ромащенко: Соболев покинет «Зенит», если не адаптируется

Новичку «Зенита» Александру Соболеву, перешедшему в петербургский клуб из «Спартака», следует неукоснительно выполнять требования главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, заявил экс-наставник «Ахмата» Мирослав Ромащенко.
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