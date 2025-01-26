Путин заявил о планах России наращивать сотрудничество с Индией

Москва и Нью-Дели будут вместе наращивать плодотворное двустороннее партнерство. Об этом президент России Владимир Путин заявил 25 января в поздравительной телеграмме по случаю Дня Республики в Индии, направленной президенту страны Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.
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