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Путин заявил о планах России наращивать сотрудничество с Индией

Путин заявил о планах России наращивать сотрудничество с Индией

Москва и Нью-Дели будут вместе наращивать плодотворное двустороннее партнерство. Об этом президент России Владимир Путин заявил 25 января в поздравительной телеграмме по случаю Дня Республики в Индии, направленной президенту страны Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

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