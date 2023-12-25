На Украине признали непригодность тактики ВСУ

Главный редактор портала «Цензор.нет», бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что нынешняя тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) непригодна, приводит к большим потерям и требует полного пересмотра.
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