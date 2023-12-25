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На Украине признали непригодность тактики ВСУ

На Украине признали непригодность тактики ВСУ

Главный редактор портала «Цензор.нет», бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что нынешняя тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) непригодна, приводит к большим потерям и требует полного пересмотра.

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