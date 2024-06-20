Президенты РФ и Вьетнама Путин и То Лам начали двусторонние переговоры в Ханое

Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам проводят двусторонние переговоры, встреча проходит в Большом зале президентского дворца в Ханое, передает РИА Новости.
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