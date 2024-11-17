Французский политик заявил о попытках Байдена развязать третью мировую войну

Разрешение президента США Джо Байдена наносить удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России — это решение ястребов, которое подрывает надежды на мирное урегулирование украинского кризиса.
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