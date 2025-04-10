Те непростые минуты, что жители Мурино были без света, не обошлись без развлечений. Люди перемигивались из окон фонариками на телефонах.
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Те непростые минуты, что жители Мурино были без света, не обошлись без развлечений. Люди перемигивались из окон фонариками на телефонах.