Церемония в соборе, слухи о приезде Месси и выбор русского блогера: что известно о свадьбе Роналду и Родригес на Мадейре

Спустя десять лет отношений Криштиану Роналду и Джорджина Родригес наконец поженятся. Церемония состоится 8 августа в кафедральном соборе Фуншала на острове Мадейра, а само торжество — позднее в гостинице Savoy Palace.
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