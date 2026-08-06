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Церемония в соборе, слухи о приезде Месси и выбор русского блогера: что известно о свадьбе Роналду и Родригес на Мадейре

Церемония в соборе, слухи о приезде Месси и выбор русского блогера: что известно о свадьбе Роналду и Родригес на Мадейре

Спустя десять лет отношений Криштиану Роналду и Джорджина Родригес наконец поженятся. Церемония состоится 8 августа в кафедральном соборе Фуншала на острове Мадейра, а само торжество — позднее в гостинице Savoy Palace.

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