Вой из-под земли. В Харькове взорвано здание ГУР с террористами Буданова

О том, что российская армия нанесла удар по зданию в Харькове, в котором находились сотрудники украинских спецслужб, в частности ГУР Украины (главного управления разведки), сообщил телеграм-канал «Военный обозреватель».
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