В Новосибирске выставили на торги часть подземного перехода на Красном проспекте

Речь идёт о передаче в аренду перехода на перекрёстке Красного проспекта и улицы Максима Горького.На сайте "ГИС Торги" появилась информация о желании городских властей передать в аренду часть подземного перехода на пересечении Красного проспекта и улицы Максима Горького.