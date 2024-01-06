В Новосибирске выставили на торги часть подземного перехода на Красном проспекте

Речь идёт о передаче в аренду перехода на перекрёстке Красного проспекта и улицы Максима Горького.На сайте "ГИС Торги" появилась информация о желании городских властей передать в аренду часть подземного перехода на пересечении Красного проспекта и улицы Максима Горького.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии