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Брат звезды «Дома-2» Надежды Ермаковой более месяца не выходит на связь с семьей

Брат звезды «Дома-2» Надежды Ермаковой более месяца не выходит на связь с семьей

Звезда телешоу «Дом-2» Надежда Ермакова заставила паниковать своих поклонников в социальных сетях информацией о пропаже своего младшего брата.

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