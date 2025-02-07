Глава администрации Балтийска и его заместитель задержаны по подозрению во взяточничестве

В Калининградской области задержаны глава администрации Балтийского городского округа и его заместитель по подозрению во взяточничестве, сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.
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