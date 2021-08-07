Закон и Порядок

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Андрей Медведев. Пожизненно – это должно быть навсегда!

Андрей Медведев. Пожизненно – это должно быть навсегда!

Опубликовал Андрей Медведев  В Хакасии отмороженный упырь вырезал семью из пяти человек. Включая семилетнего ребёнка.

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Серж Прологов
"Что за прекрасные 11 человек выйдут на свободу с чистой совестью и..." будут получать от нашего щедрого и доброго государства пенсию, сопровождаемую завываниями зюгандосрани: "Маловато будет! Нужно больше"! Еще больше!".
Горыныч
А пенсия будет больше чем у уборщицы или санитарки.
Александр Рожков
А разве коммунисты их отпустят на свободу, а не твои единомышленники - антисоветчики, мудак?
Серж Прологов
Оу! Ну начнем с того что совкосдрочь и сегодня во власти. В ТОМ ЧИСЛЕ под ликом "демократов", "либерастов" и прочих. И управление страной осущестляется СОВВКОВЫМИ МЕТОДАМИ по СОВКОВЫМ ПРИНЦИПАМ. Далее. Законы-то ведь их выполнять положено. Ну если в Законе написано, что "пожизненно это меньше чем максимально возможный по УК срок, значь куды подениссо? А Законы-то принимало ЧТО: СОВКОСДРОЧЬ на этапе "реформ" и внедрения в бытность сссрани "общечеловеческих ценностей". Так что вафлятник свой поганый завалил и ПШЕЛ НАХУЙ, мразь красно-коричневая.
Горыныч
Пожизненно значит пожизненно. Или, для наших любителей снижать меру, давать сразу пять, десять пожизненных.
Александр Поляничко
Убийца ушёл из Истринского изолятора с пощью полиции. Доверять полиции нельзя. Надежда только на себя.

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