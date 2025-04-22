Оставшийся без рук и ног Костомаров рассказал о самом страшном дне: «Пережил ужас. Мог только моргать глазами»

Известный российский фигурист Роман Костомаров, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой и в паре с ней ставший олимпийским чемпионом в 2006 году, на медицинском форуме в Екатеринбурге рассказал о самом страшном дне, который он пережил.