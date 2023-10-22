Русских приговорили, все должны это понять — Кургинян

Evgenija Palette

Да что тут говорить. НАДО ВВЕСТИ "Военное положение" НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК. Распустить всех дармоедов (всякие "думы", декоративный "сенат", прочие БУТАФОРСКИЕ структуры и заняться только одним - спасением России. Наши люди привычные ко всему. Поймут. А всякая жидовско-либеральная сволочь- не в счет... Пусть попробуют уничтожить еще какую-нибудь страну... Но на сей раз им это дорого обойдется... ВЕСЬ МИР УЖЕ ЗНАЕТ, КТО ОНИ ТАКИЕ...