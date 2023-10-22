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Русских приговорили, все должны это понять — Кургинян

Русских приговорили, все должны это понять — Кургинян

Россия должна понять, что русских приговорили, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 октября в передаче «Право знать!» на телеканале ТВЦ.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Да что тут говорить. НАДО ВВЕСТИ &quot;Военное положение&quot;  НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК. Распустить всех дармоедов (всякие   &quot;думы&quot;, декоративный &quot;сенат&quot;, прочие БУТАФОРСКИЕ структуры и заняться только одним - спасением России. Наши люди привычные ко всему. Поймут. А всякая жидовско-либеральная сволочь- не в счет... Пусть попробуют уничтожить еще какую-нибудь страну... Но на сей раз им это дорого обойдется... ВЕСЬ МИР УЖЕ ЗНАЕТ, КТО ОНИ ТАКИЕ...
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