Подсчитан ущерб покупателей из-за скрученного пробега

Практически у каждого третьего б/у автомобиля скручены показатели одометра. В целом же объем подержанных автомобилей с фальсифицированным пробегом оценивается в 35%, заявил президент Ассоциации автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин.
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