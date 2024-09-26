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Муж убитой предпринимательницы Алешниковой предлагает миллион рублей за информацию о преступниах

Муж убитой предпринимательницы Алешниковой предлагает миллион рублей за информацию о преступниах

В настоящее время подозреваемых по делу нет.Муж похищенной 47-летней предпринимательницы Натальи Алешниковой, тело которой было обнаружено в ее автомобиле Toyota RAV4, объявил награду в размере одного миллиона рублей за информацию о похитителях.

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