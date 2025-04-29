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Перселл о дисквалификации за инъекции витаминов свыше разрешенного объема: «ITIA подтвердило, что превышение 100 мл не было преднамеренным»

Перселл о дисквалификации за инъекции витаминов свыше разрешенного объема: «ITIA подтвердило, что превышение 100 мл не было преднамеренным»

16 и 20 декабря 2023-го он получил внутривенные инъекции витаминов объемом более 500 мл (разрешенный объем – 100 мл за 12-часовой период).

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