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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Юлианна Караулова расплакалась, когда ее раздели на сцене

Певица Юлианна Караулова рассказала о печальном выступлении. Сейчас артистка часто выступает на сцене в откровенных нарядах, однако во время участия в «Фабрике звезд» в 2004 году она была еще невинной девушкой.

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