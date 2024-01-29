Юлианна Караулова расплакалась, когда ее раздели на сцене

Певица Юлианна Караулова рассказала о печальном выступлении. Сейчас артистка часто выступает на сцене в откровенных нарядах, однако во время участия в «Фабрике звезд» в 2004 году она была еще невинной девушкой.
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