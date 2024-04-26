Аналитик Тумин спрогнозировал курс доллара в диапазоне 94—95 рублей в мае

Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин в беседе с RT рассказал, что на курс рубля сейчас влияют проинфляционные факторы.
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